马国新增2148病例 创4月来单日新高

（早报讯）马来西亚今日（4月15日）新增2148起冠病确诊病例，单日新增病例重返2字头，创下4月以来新高。

星洲网报道，卫生总监诺希山说，截至中午12时，砂拉越是新增最多病例的州属，达512起，接着是雪兰莪459起、吉兰丹221起、沙巴202起、柔佛182起、吉隆坡171起和槟城134起、登嘉楼57起、马六甲53起、霹雳51起、彭亨34起、森美兰34起、吉打26起、布城8起，纳闽3起，玻璃市1起。全国累计病例36万7977起。

值得注意的是，马国昨日（14日）的冠病基本传染数（Ro/Rt）从1.09再升至1.14，创下一个月半来新高。

公共卫生专家警告，马国正走向第四波疫情，民众不能对冠病疫情掉以轻心，必须严格遵守防疫标准作业程序（SOP)、尽早登记接种疫苗，防止疫情进一步恶化。

博特拉大学（UPM）公共卫生专家（流行病学和生物统计学）副教授玛丽娜博士警告，过去四、五天的确诊病例都在增加，当局必须采取必要措施，以控制疫情。

她对星洲网说，实时数据和实地观测提供了第四波疫情即将到来的信号。她说，马国病例近期上升的主要因素和个人的行为有莫大关系。“这包括倾向于相聚。工作场所、家庭聚会、婚礼，以及在吃饭时不戴面罩的封闭式互动。”

为了防范第四波疫情，卫生部长阿汉峇峇建议勿允许人民跨州回乡庆祝开斋节，同时，若斋戒市集出现感染群就必须立刻关闭。

科学、工艺及革新部长凯利在森美兰州芙蓉出席一项活动时也认为，国家安全理事会有必要重新检讨目前抗疫标准作业程序给予人们的通融，包括出现人潮的斋戒月市集是否应该继续。

凯利也是国家冠病免疫计划的协调部长，他昨日发照片给首相慕尤丁，告知斋戒月市集出现人潮的情况，他也相信，吉隆坡斋戒月市集出现大量人潮的照片已在网上流传。