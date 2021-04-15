“休想收到一分钱” 纳吉拒付17亿令吉漏税

（早报讯）马来西亚前首相纳吉因拖欠逾17亿令吉（约5.5亿新元）税收而收到破产通知书，内陆税收局又不断催收，终于惹恼了纳吉撂狠话：休想收到一分钱！

“别想要收到逾17亿令吉的税收，这是不合理的，我也没有17亿来还税。”

星洲网报道，内陆税收局是在4月5日向纳吉发出破产通知书，因为他至今仍尚未偿还所拖欠约17亿令吉所得税。

此前，纳吉已经质疑这笔税收合法性，指若这笔资产属于政治捐款，则不应该征税，若这是他来自国外的个人收入，也可从2004年起就开始豁免征税

“若这笔资产是来自盗款，则是否还需要被征税？为何还要以盗款的罪名控告我？”

纳吉在其面簿贴文，指税收局在2018年及2019年的税收，都比2017年更多。“当时，很多人都投诉税收局过于激进的征税手段，因为那时的希盟政府急着收取巨额税收来取代被他们废除的消费税后所造成的税收差距，那时的经济表现也很糟糕。”

在2017年大选前，税收局的收入达1230亿令吉，在2019年经济不景时依然逆市增长至1400亿令吉，但却因疫情冲击，在2020年时只收到1230亿令吉税收。

政府去年6月25日通过税收局向纳吉追讨16亿9000万令吉的未付税款，另加裁决日算起的每年5%利息，以及堂费和其他法庭认为合理的费用。

高庭同年7月22日批准内陆税收局向纳吉追讨逾16亿9000万令吉所得税欠税诉讼所提出的简易判决申请，同时也谕令纳吉缴付这笔所得税欠款，以及支付1万5000令吉的堂费。

由于拖欠未还，税收局今年4月5日向纳吉发出破产通知书。

纳吉曾在2019年8月8日，申请搁置税收局追讨所得税欠税的诉讼，然而法庭在去年2月28日驳回纳吉的申请。高庭也在同年7月22日，批准税收局的简易判决申请，谕令纳吉缴付16亿9000万令吉的欠税。

按照判穷籍的法律过程，债权人先须向法庭申请破产通知（bankruptcy notice），之后把破产通知书发给欠债人，要求对方在7天内回应，或向债权人取得和解共识。

若欠债人在7天内没回应或债权人没撤销，则债权人可向法庭入禀报穷，之后法庭会裁决是否判欠债人破产。