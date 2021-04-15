林冠英吁首相恢复海航豁免政策来吸引数码投资

（早报讯）马来西亚前财政部长林冠英呼吁首相慕尤丁立即恢复海航豁免政策，以吸引美国科技巨头的数码投资。

林冠英也是在野民主行动党秘书长。他发文告说，内阁昨天指示6个部门调查海航豁免政策对马国数码投资及航运业的影响，并于2周后将报告提呈予内阁并非明智之举。

他说，希盟交通部长陆兆福在2019年3月落实豁免政策，允许负责维修海底电缆的外国船进入马国。但是国盟执政后，交通部长魏家祥在2020年11月撤销了豁免政策。

“如今的国盟政府是否已经优柔寡断和无能到需要6个部门来负责一项简单明了的工作？希盟执政时，这项课题直接由交通部做出符合国际情况的决定。”

林冠英说，谷歌、面簿、亚马逊和微软这四家科技巨擘已两度致函首相慕尤丁，提出恢复海航豁免政策的紧急要求。“这四家科技公司说，马来西亚政府废止海航豁免政策之后，减损了马来西亚在跨国科技公司眼中的投资吸引力，影响了依赖网路作为生计用途的马来西亚人民及企业，也违反了《马来西亚数位经济蓝图》。”

他说，显然的，魏家祥撤销海航豁免政策是在阻碍马国达致《马来西亚数位经济蓝图》的目标，比如吸引更多国际海底电缆和数据中心的投资、通过数码化提高经济竞争力和发展与数码相关的国际人才。

“遗憾的是，魏家祥却看不到马来西亚的损失，而只在乎一旦恢复海航豁免政策，他不仅会因此丢脸，还会曝露了他的无能。”

他说，马来西亚数码经济机构主席莱益胡先公开指责魏家祥撤销海航豁免政策，导致马国被面簿和谷歌踢出局，转而选择了新加坡和印度尼西亚。

“民主行动党支持莱益胡先的呼吁，促请政府恢复海航豁免政策，以挽救对马来西亚数码科技领域的数百亿令吉关键投资，及拯救马来西亚的未来。”

沿岸海航权是依照《1952年马来西亚海商法》（Merchant Shipping Ordinance 1952）来管辖。希盟政府在2019年3月落实豁免政策，允许负责维修电缆的外国船进入马国海域。

但国盟执政后，交通部在11月13日宪报正式废止这项豁免权。随后，微软、谷歌及面簿三家科技巨擘表明反对，近日亚马逊网路服务公司（AWS）也加入反对行列，并与另三家公司致函首相慕尤丁提出“紧急要求”。

莱益胡先较后也透露，有3条新海底电缆原定设置在马国，如今已在“重新斟酌”。此外，总值120亿至150亿令吉的数据中心相关投资也正在“重新斟酌”。

但魏家祥此前否认，面簿及谷歌因为沿岸海航权政策才放弃在马国设置海底电缆。他说，政府虽在法律上取消豁免制度，外国维修船仍可透过申请取得豁免权。交通部去年11月15日迄今已在短时间内批准7次豁免，海底电缆维修并无延宕。

他也认为，沿岸海航政策有其必要，可助提升马国企业能力，减少资本外流。不过科技公司认为，沿岸航海政策会让一家马国公司，即Optic Marine集团垄断海底电缆维修业务。