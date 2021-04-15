菲律宾：日本污染环境者必须付出代价

（早报讯）日本决定将福岛核辐射水排入海，菲律宾警告说，污染环境者必须付出代价。

中通社报道，菲律宾总统发言人洛克周四（4月15日）在举行例行记者会时，对日本政府决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水一事作出了回应。

洛克称，作为海洋国家，他希望引用国际环境法的一些原则来表达菲律宾的观点：第一点是全球生态系统是一体的，第二点是各国之间是互相联系的，第三点是污染环境者必须付出代价。他希望所有的国家都能够遵循这些原则。

另外，国际原子能机构总干事格罗西周三（14日）也表示，日本向太平洋排放的核废水不应对环境造成损害。格罗西说，他注意到包括中国、韩国等日本邻国在内国际社会对日本宣布核废水排海一事的关切，他“严肃地”对待这种关切。

格罗西认为回应国际社会关切的方法是增强“透明度”。他说，国际原子能机构将以“准确和透明”的方式与日本合作，在日本处理过的核废水排放到海洋之前、期间和之后，专业地开展监督和监测工作，确保废水排放不对环境造成损害。

格罗西较早前在国际原子能机构官方网站发布的一份声明中说，国际原子能机构准备为监测和审查日本核废水排放计划安全、透明实施提供技术支持。格罗西表示有意向当地派遣专家，在排放前亲自访问日本。他表示，有必要确认排放的水中放射性物质的去除“达到最大限度”，强调确保安全的重要性。