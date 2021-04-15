印度对美国撤军阿富汗表示担忧

（早报讯）印度国防参谋长拉瓦特表示对美国和北约安全部队拟从阿富汗撤军感到担忧。

路透社报道，拉瓦特将军周四（15日）在一次安全会议上说，印度担心有“破坏者”进入外国部队从阿富汗撤军后所腾出来的空间。他拒绝透露可能充当破坏者国家的名字。

美国总统拜登周三（14日）宣布，驻阿富汗美军将于今年9月11日前撤出，以结束美国历史上最长的战争。拜登说，美军将于5月1日开始有序撤离，美军和北约盟友军队将于9月11日前撤出。他表示，美国在阿富汗战争中已完成反恐目标，“是时候结束这场美国最长的战争，是时候让美军回家了”。

拉瓦特说：“我们担心的是，美国和北约的撤离所造成的真空不应为破坏者创造空间。”

印度最大的担忧是，阿富汗的不稳定局势可能蔓延到其穆斯林占多数的克什米尔领土，在那里与武装分子进行了长达数十年的战斗。

人们还担心，主要竞争对手巴基斯坦将在阿富汗获得更大的影响力，因为它与强硬的塔利班有长期的联系，一旦美国撤离，塔利班预计将发挥主导作用。

拉瓦特说：“有很多人正在寻找机会进入正在创造的空间。”

在2001年塔利班罢免后，印度在阿富汗投资了30亿美元用于道路，发电站，甚至还建立了议会。

拉瓦特说，只要和平能够恢复，印度将很乐意为阿富汗提供更多支持。