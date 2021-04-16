韩印尼战机研发费分担谈判或有望重启

（早报讯）韩国新一代战机KF-21“猎鹰”的合作方印度尼西亚因疫情影响等原因无力支付项目分摊费，阻碍项目进展，但这一情况在印尼防长普拉博沃近期访韩后有所转变。双方能否重启谈判推动研制项目全面步入正轨备受关注。

韩联社报道，韩国防卫事业厅有关人士周四（15日）表示，普拉博沃本月7日至9日访韩期间，双方已就早日重启谈判达成一致，韩方将发送信函要求尽快重启谈判。

韩国2016年正式启动该战机研发项目，研发费用总额8.8万亿韩元（约105亿新元），印尼分担其中的20%，即1.7338万亿韩元，以此获得一架原型机和技术资料，并将在当地生产48架战机。

但截至今年2月，印尼需缴纳的项目分摊费8316亿韩元中只支付了2272亿韩元，欠款金额达6000多亿韩元。如果加上今年的分摊费，这一数字将达到8000亿韩元。

如能重启谈判，预计双方将优先讨论滞纳款项的支付时间和付款方式。而印方目前20%的分担比例是否会有所下调也是关注焦点。

韩国防卫事业厅有关人士说，印方在2018年要求减少分摊比例时就提出几个方案，双方其间不断就此进行协商。此次普拉博沃访韩未就分摊费用提出新的要求，并展现了力促该项目成功的积极态度。