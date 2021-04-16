IMF：与中国科技脱钩对全球GDP打击甚于贸易战

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）高级官员周五（16日）警告说，如果中美乃至欧洲之间科技脱钩，全球国内生产总值（GDP）受到的冲击甚至会高于贸易战。

IMF驻华代表处处长兼亚太部助理主任伯格（Helge Berger）接受彭博电视台访问时说：“全球高度一体化，如果不让各国之间交换知识，最终将付出代价，而且可能代价不小。”

根据IMF的一项研究估算，科技脱钩可能导致许多国家的GDP损失约5%，相当于中美关税战估计损失的大约10倍。

拜登政府本月初将七家中国超级计算机实体加入了禁止出口的黑名单，美国企业在未先获得美国政府许可的情况下，不得与其开展业务往来，较特朗普在任时对华为等中企实施的出口限制继续扩大范围。

拜登团队仍在审查特朗普留下的对华政策，包括对每年3000多亿美元自华进口商品加征关税以及第一阶段贸易协议。他们曾表示拜登政府的策略将大致相同。

伯格说：“围绕中美关系的紧张局势是我们要考虑的一大风险因素。这一关切持续存在。”

他表示，中美关税战去年对增长构成拖累，今年还将如此，估计对全球影响约占GDP的0.4%。

伯格说：“如果让中美以及与欧洲等其他国家之间科技脱钩，情况将会变得更加困难。因此，在全球经济中具有举足轻重地位的这两大经济体找到合作方式，将具有重要意义。”