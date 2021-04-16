美国未指定任何汇率操纵国

（早报讯）尽管瑞士、台湾和越南都达到了美国的汇率操纵标准，但拜登政府的第一份外汇政策报告中未给任何贸易伙伴贴上汇率操纵标签。

美国财政部周五（4月16日）表示，这些经济体符合2015年一项法律的标准，该法律将汇率操纵标签与某些经济指标联系在一起。但美国政府同时称，按照1988年的一项相关法律，“没有足够的证据”可以得出结论认为这些贸易伙伴表现出“防止国际收支有效调整或在国际贸易中获得不公平竞争优势”的意图。

一位财政部官员告诉记者，不应当将美国未指定任何经济体操纵汇率的决定视为一种模糊的信息。

最新报告暗示出，拜登政府在国际汇率政策方面正在采取一种对抗性较低的做法。之前的事实证明，特朗普政府认定中国和其他一些国家操纵汇率的做法并不有效，而且激起了人们对于该问题被政治化的担忧。

此次，爱尔兰和墨西哥被添加到财政部的关注名单之中，这意味着它们满足了三项标准中的两个。美国财政部还将中国、泰国、印度、日本、韩国、德国、意大利、新加坡和马来西亚维持在关注名单之上。

除短期市场影响外，被认定操纵汇率并没有没有特定或直接的后果。但美国法律要求政府与这些国家接触，以解决汇率失衡问题。除非被撤销认定，否则一年后可能会施加的惩罚措施包括禁止参与美国政府合同等。