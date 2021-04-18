马国国安会：西方国家拖慢马国获得冠病疫苗的时间

（早报讯）马来西亚国家安全理事会表示，西方国家不守諾言及操纵冠病疫苗的供应，导致疫苗供应商无法按合约规定的时间及数量出货，这拖慢了马国获得疫苗的时间。

国家安全理事会（国安会，MKN）总监莫哈末拉宾巴希尔在《马来西亚前锋报星期刊》刊出的专访中表示，马国在购买疫苗时遭到西方大国及其疫苗供应商的“欺负”。

莫哈末拉宾巴希尔说，当马国政府要求这些供应商按时交货时，收到的答复却是他们“必须以本国民众优先”。“我们受到西方大国欺负。我们本来很快就能拿到疫苗，但供应商却拖延交货，这是我们面对的问题。”

他表示：“我们收到的通知是，这些西方国家要以他们的人民优先。当他们以自己的人民优先，我们订购的疫苗就必须排队。其实如果（按先来后到）排队，我们应该更早拿到疫苗。”

他认为，这些情况显示西方国家“没有绅士精神”及不守诺言。他强调，西方大国应该树立好榜样，履行与其他国家的购买疫苗协议。“如果已经接受订单，就要（有）绅士（精神）按规定履行义务。”

莫哈末拉宾巴希尔表示，马国政府的对策是向多家供应商订购疫苗。“我们目前购买最多的是辉瑞、阿斯利康及科兴（的疫苗）。更重要的是，我们不能单靠一家供应商，我们不能将所有鸡蛋放在同个篮子里。”