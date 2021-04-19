美国安顾问：无人能确定阿富汗未来会发生什么 

（早报讯）美国白宫国家安全顾问沙利文说，美国政府将会继续关注来自阿富汗的恐怖主义威胁。但他同时表明，在最后一批美军撤离阿富汗之后，没有人能确定阿富汗未来会发生什么。

路透社报道，美国总统拜登4月14日宣布，将在九一一恐袭20周年纪念日之前让2500名驻阿美军回国，为美国这场历时最久的战争画上句点。

2011年美国从伊拉克撤军后留下真空，恐怖组织“伊斯兰国”势力壮大，并占领了伊拉克的大片领土。时任总统奥巴马因此让美军重返伊拉克。

沙利文星期天（18日）接受福克斯新闻访问时被问及伊拉克的情况是否可能在阿富汗上演，沙利文说：“我不能保证阿富汗的未来会怎样。没有人可以。”

沙利文说：“美国所能做的，就是向阿富汗安全部队、阿富汗政府和阿富汗人民提供资源与战斗力、训练和装备他们的部队，向他们的政府提供援助。”

他说：“我们已经做到这点，现在是时候让美军回家，阿富汗人必须挺身而出保卫自己的国家了。”

另一方面，阿富汗总统加尼接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时表示，将阿富汗战争与越南战争相提并论是“错误类比”，他也驳斥有关其政府在美军撤离后将在塔利班的压力下面临垮台的评论。

加尼说，阿富汗安全部队有能力保卫自己的国家。

加尼说：“在过去两年，阿富汗国防部和安全部队负责执行境内90％以上的防卫行动。”