英国新研究探讨冠病痊愈者会否再次染疫

（早报讯）英国科学家周一（19日）将开展一项新的临床试验，让曾感染冠病的参与试验者再次暴露在冠病病毒环境中，以了解他们的免疫反应，探讨痊愈者是否会重复感染冠病病毒。

路透社报道，今年2月，英国成为全球首个批准在人体进行所谓“挑战试验”的国家，参与试验者被置身在冠病病毒环境中，旨为深入研究由冠状病毒引发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

周一启动的新研究与2月宣布的研究不同，新研究的对象不是首次感染冠病者，而是曾经感染冠病者，希望以此深入了解痊愈者的免疫力。

牛津大学疫苗学家兼新研究的首席调查员麦克沙恩说：“这项研究所提供的信息将能协助我们设计出更好的疫苗和治疗方法，并让我们了解人在确诊后是否会受到免疫力的保护以及这种免疫力能够维持多久。”

她还补充说，新研究将有助他们了解哪些免疫反应可以防止人们再次感染冠病病毒。

第一阶段试验将有64名18岁至30岁的健康志愿者参加，这64人在至少三个月前曾感染冠病。他们将被安排重新感染严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病病毒原始毒株）。

之后，64名参与试验者将被隔离至少17天并接受观察，出现症状的参与试验者将会接受再生元单克隆抗体疗法。