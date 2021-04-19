“猪笼草是松鼠蝙蝠‘马桶’” 马国元首后贴图捉狭ooops…

（早报讯）近年被人大量采集用来做猪笼草饭的猪笼草，竟是松鼠与蝙蝠的排泄的地方！

星洲网报道，马来西亚国家元首后东姑阿兹莎阿米娜日前转发一则文莱大学的研究成果，并知道猪笼草是松鼠与蝙蝠的厕所，如今却成了网红食材而被人用来当容器盛装糯米与椰浆蒸熟了吃，她只有一个反应─“ooops…”。

猪笼草蒸饭（lemang periuk kera）是源自砂拉越原住民──达雅人的传统美食，以猪笼草为器皿，盛装糯米和椰浆蒸煮而成，食材与竹筒饭相似，不过猪笼草饭含更多与更浓椰浆，所烹煮出来的糯米饭则更香、更软。

根据资料，原住民会挑选体积较小的猪笼草，采集数量也有限制，以免破坏了猪笼草的生长。采集后的猪笼草将反复清洗，去除内部粘液与昆虫尸体，经晒干后才填入食材，再蒸煮至少一小时至完熟后才端上餐桌。

由于大量椰浆在蒸熟后挥发极香的椰奶味，因此近年来传入西马后，也逐渐成了网民追捧的美食，唯元首后的这则贴文，可能会让人倒尽胃口，尽失食欲。

元首后的IG贴文，是转发文莱大学的研究成果，即该大学发现猪笼草近年来因被人大量采集用来做猪笼草饭，其生态平衡竟然遭受威胁，因此派出科研人员研究猪笼草的生长时，才发现猪笼草不仅靠自身黏液捕食掉落其中的昆虫，里面更发现与蝙蝠的排泄物，俨然成了松鼠及蝙蝠的“马桶”！

文莱大学科研人员发现，猪笼草能在恶劣环境下生长，因杯子里含有蝙蝠的排泄物，他们也发现只要含较高的氮气，意味着该猪笼草曾是蝙蝠的“马桶”。

“神奇”的是，科研人员也发现，蝙蝠与猪笼草是“相生相扶”的大自然生物，因为蝙蝠的排泄物，竟然为猪笼草提供至少34％的生长矿物质。

“不要吃蝙蝠的大便，停止摘取猪笼草当食材吧！”该大学在贴图里呼吁民众不再使用猪笼草为食材。

元首后IG追随者纷纷留言，感谢她提醒大众，也有人称自己从未吃过，感谢文莱科研人员的发现与劝告，以免他们误食了即不清真也不卫生的猪笼草。