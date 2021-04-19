日本东电下月开始向政府提交核污染水排放时间表

（早报讯）日本东京电力公司（东电）19日在日本原子力规制委员会会议上表示，东电将从下月开始逐步向该委员会提交已确定的福岛第一核电站核污染水排放日程表。

据日本媒体报道，根据福岛第一核电站核污染水排放日程表，开始排放前，东电需向日本原子力规制委员会申请审查排放核污染水的实施计划，审查内容包括海水稀释放射性物质氚浓度的设备设计、设备性能确认、核污染水排放程序等。计划获批后，东电再着手建造设备并加强海洋中放射性物质监测等。

日本原子力规制委员会委员伴信彦在会上指出，“这是与时间的较量”。考虑到所有可能发生的纠纷，他要求东电自主应对。原子力规制委员会当天提出，除了施工时间和申请审查时间外，希望东电能说明审查必须在何时结束，以避免出现核污染水储存罐紧张的状况。东电则表示，尽力在下月回复。

2011年3月11日，日本福岛县附近海域发生9.0级特大地震。受此影响，东电运营的福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁。东电持续向1至3号机组安全壳内注水以冷却堆芯并回收污水。截至今年3月，该核电站内已产生125万吨核污染水，且数量还在继续增加。

本月13日，日本政府正式决定将上述核污染水经过滤并稀释后排放入海。排放将于约两年后开始，排放时间预计将持续20年至30年。