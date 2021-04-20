杜特尔特拟派军舰宣示拥有南中国海资源主权

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特说，他准备派海军军舰前往南中国海，以宣示菲律宾对该争议水域资源的“主权”。

路透社报道，南中国海蕴藏着丰富的石油和天然气，杜特尔特周一（19日）深夜发表全国讲话时向人民保证，他一定会强力捍卫菲律宾在该水域的石油和矿产资源。

杜特尔特说：“我对捕鱼兴趣不大，那里的鱼产量也不多，无须为此争吵。但是，当我们开始在南中国海开采石油或其他资源时，我会派我们的灰色舰队到那里去，以宣示我们对那片水域的主权。”

坚称与中国依然关系友好的杜特尔特说：“如果他们在那里开始钻油，我会问中国——这是我们协议的一部分吗？如果这不是我们协议的一部分，我也会去那里钻油。”

菲律宾近期多次就中国在南中国海的活动发表外交抗议。菲律宾当局指出，近日超过200艘中国船在菲律宾专属经济区内的牛轭礁附近出现。菲方认为这些船是由中国民兵操控，并向北京正式提出抗议。美国也对中国在南中国海派出“海上民兵”表示关注。

菲律宾2013年向国际仲裁庭提出诉讼，要求根据《联合国海洋法公约》就菲律宾与中国在南中国海的海洋权利作出15项仲裁。仲裁庭在2016年作出对菲律宾有利的裁定，其中就包括美济礁是菲律宾大陆架的一部分。