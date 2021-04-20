美国“机智”号火星直升机首飞成功

（早报讯）美国“机智”号无人直升机成功完成了在火星上的首次飞行，这是人造航空器首次在另一个行星上受控飞行。

新华社报道，美国航天局周一（19日）宣布，机智号团队表示，从火星传回到地球的数据显示，机智号完成了持续约40秒的火星首飞，在垂直上升3米后，执行了悬停、下降和着陆等所有设定动作。

该团队说，机智号试飞时间为美国东部时间周一凌晨3时34分（新加坡时间周一下午3时34分），这一时间点各方面条件最适宜飞行。

任务团队于美东时间当天清晨6时46分接收到机智号通过“毅力”号火星车传回地球的数据，确认其上升至预设的3米飞行高度，悬停约30秒，随后降落并顺利在火星着陆。

据介绍，任务团队将继续接收和分析机智号首次试飞的数据和图像，为第二次试飞制定方案。第二次试飞计划不早于4月22日进行。

美国航天局喷气推进实验室主任沃特金斯表示，机智号火星直升机从可行性研究到工程概念的实施再到最后实现首次火星飞行，这一过程花费6年多时间。机智号为探索火星提供了一个三维视角。

今年2月18日，机智号火星直升机搭乘“毅力”号火星车登陆火星，它重约1.8千克，有四片旋翼，由太阳能电池板为锂电池充电。为了能在稀薄的火星大气层中飞行，与在地球飞行的直升机相比，机智号旋翼的转速要快得多。