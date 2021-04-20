美弗洛伊德暴力致死案进入裁决阶段

（早报讯）经过将近三周的法庭审理，前白人警察肖万被控杀害非洲裔男子弗洛伊德案周一（19日）在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市进入陪审团审议裁决阶段。

新华社报道，当天，法庭再次播放了弗洛伊德今年5月25日在明尼阿波利斯市街头遭肖万跪压颈部9分29秒导致死亡的视频，视频中可以听到弗洛伊德再三恳求说自己不能呼吸。

随后，控辩双方分别进行了结案陈词，焦点集中在弗洛伊德的死因上。检方说，弗洛伊德生前最后一句话是：“求求你，我不能呼吸了。”正是肖万的“跪颈”导致弗洛伊德因缺氧而窒息死亡，肖万所为并非警察正当执法，而是谋杀。

肖万的辩护律师称，没有证据表明肖万蓄意对弗洛伊德非法使用武力；弗洛伊德之死由多种因素造成，包括他服用阿片类药物，有潜在心脏病等，当时旁观者的抗议也分散了肖万的注意力。

案件从3月29日开始审理，控辩双方共传唤了45名证人。明尼阿波利斯市警察局长阿拉东多在作证时谴责肖万的行为“完全不符合警察部门政策、培训、道德或价值观”。

12名陪审员在做出最终裁决前将被隔离，任何一项指控均须获得他们一致同意才可定罪。预期陪审团审议裁决过程可能持续数天。

肖万因弗洛伊德之死被控二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人，他拒绝认罪。如罪名成立，肖万将因二级谋杀罪面临最高40年监禁，因三级谋杀罪面临最高25年监禁，因二级过失杀人罪面临最高10年监禁。肖万没有前科，美媒预期即使他罪名成立，具体刑期也将低于最高刑期。

去年5月底起，弗洛伊德之死在全美各地引发长时间、大规模的反对警察暴力执法和抗议种族歧视浪潮。随着案件进入裁决阶段，美国多地再次出现紧张气氛。综合美媒报道，明尼苏达州长沃尔兹4月19日宣布该州七个县进入紧急状态，并向邻州请求增加执法协助。目前，3000多名国民警卫队士兵已在明尼阿波利斯市协助执法。首都华盛顿哥伦比亚特区国民警卫队同日发表声明说，派遣250名国民警卫队成员帮助应对首都地区可能发生的抗议和骚乱。