《雅加达邮报》撰文建议全国设去激进化中心

（早报讯）自去年暴发冠病大流行至今，印度尼西亚已发生了11次恐怖袭击，共导致两名警员和七名平民死亡，另有三名警员和20名平民受伤，七名恐怖分子也在袭击中死去。

伊凡伊德里斯（Irfan Idris）和阿迪普拉塞特亚（Ardi Putra Prasetya）周二（20日）在《雅加达邮报》联合撰文指出，其中10起恐袭是由东印尼真主战士（East Mujahidin Indonesia，简称MIT)）和神权游击队（Jamaah Anshorud Daulah，简称JAD）策划。这两个恐怖组织都宣誓效忠于极端组织“伊斯兰国”。

他们说，这11起恐袭凸显出恐怖主义在印尼的五个重要发展迹象。

首先，神权游击队虽然只是策划了其中三起恐袭，但它发动的恐袭受到更多关注，原因是它的炸弹手都是家庭成员包括夫妻档，而且袭击地点遍布全国各地，包括南加里曼丹、中爪哇和南苏拉威西；印尼真主战士的袭击只是集中在中苏拉威西省。

另一个值得注意的是，神权游击队的袭击特别是那些使用炸弹的袭击，死伤情况都更惨重。

第二，虽然这些恐怖组织在疫情期间经常恫言要袭击中国公民，但警方、警方线人和非回教徒依然是印尼恐怖分子的主要袭击目标。

第三，虽然冠病大流行冲击印尼恐怖组织的金钱来源，但这丝毫没有削弱他们的袭恐决心。与2019年发生的八起恐袭相比，去年印尼遭遇了11次恐袭；而今年1月至4月9日为止，印尼警方还逮捕了112名涉恐嫌疑人。

第四，在冠病疫情肆虐期间，印尼的恐怖组织仍继续通过线上、线下招募大量供它们差遣、负责执行袭击的炸弹手。

文章作者估计，神权游击队目前仍有1000名正式成员逍遥法外。基于此，这1000名恐怖分子还可以继续招募人员发动更多炸弹袭击。

第五，印尼警察总部成为恐怖组织的袭击目标，说明印尼政府迫切需要加强对政府设施的保护，同时及早发现恐袭阴谋。

今年3月28日，神权游击队的两名人员在南苏拉威西省首府望加锡的一座教堂发动自杀式袭击，两名施袭者被炸死，并炸伤了另外20人。几天后，25岁女子扎基亚（Zakiah Aini）手持氮气枪从国家警察总部后门潜入，试图发动袭击，但被警察击毙。

扎基亚可以轻易进入国家警察总部显示印尼政府机构的保安工作存在严重疏漏。

两名作者认为，印尼政府要防范发生更多恐袭，首先国家反恐局（BNPT）、国家警察总部、宗教事务部和社会事务部必须联手合作，在激进分子特别是神权游击队活跃的18个省成立去激进化中心。

这18省为北苏门答腊、南苏门答腊、本库鲁、占碑、楠榜、万丹、大雅加达、西爪哇、中爪哇、东爪哇、西努沙登加拉、南苏拉威西、中苏拉威西、东加里曼丹、西加里曼丹、中加里曼丹、马鲁古和巴布亚。

作者建议印尼政府颁布法律，强制规定享有人身自由的神权游击队员参加去激进化课程。他们还建议政府授权地方学校和社团在去激进化中心开办相关课程，并由私营企业为这些中心提供运作经费。