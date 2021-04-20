国际能源署：2021年全球能源需求将增长4.6%

（早报讯）总部位于法国巴黎的国际能源署20日发布《2021年全球能源回顾》报告预计，2021年全球能源需求将增长4.6%，全球与能源相关的二氧化碳排放量将增加4.8%，接近2018年至2019年的峰值。

根据报告，2020年，受冠病疫情影响，全球能源需求下降4%，为第二次世界大战以来的最大降幅。今年第一季度全球能源需求最新统计数据显示，疫情仍在持续影响能源需求。然而，国际能源署预计，随着各国解除防疫限制措施并迎来经济复苏，2021年全球能源需求与去年相比将增加4.6%。

具体来说，2021年，全球石油日均需求量预计比去年同期增加540万桶，同比增长6%；在电力行业的带动下，全球煤炭需求量今年预计将强劲反弹，同比增加4.5%；受亚洲和中东市场推动等因素影响，全球天然气需求也将同比上涨3.2%。

今年，全球可再生能源发电量将同比增长8%以上，这也是自20世纪70年代以来最大的年度增幅。太阳能光伏发电和风能发电将占可再生能源发电量增长的三分之二。今年，中国可再生能源发电量增量预计约占全球的一半，其次是美国、欧盟和印度。

国际能源署指出，在中国等主要新兴经济体经济活动增强以及经济快速增长等因素的驱动下，预计2021年全球电力需求将同比增长4.5%。