日本抗议缅甸政府扣押日本记者

（早报讯）日本内阁官房长官加藤胜信20日在东京新闻发布会上称，日本已向缅甸表示抗议，要求缅甸释放扣押的日本记者北住由纪。

加藤胜信称：“在判定他有罪之前将他关押入狱是不可接受的。我们向缅甸表示了抗议，要求尽快安排日方与其会面幷尽快将其释放。我们将继续尽全力保护国民。”

据日本共同社19日报道，日本驻缅甸大使馆证实日本记者北住由纪（Yuki Kitazumi）在仰光被拘留，他被转至监狱。

4月19日一些日本媒体援引来自在缅甸的新闻刊物的消息称，一名《日经产业新闻》前记者北住由纪被拘留，其屋内曾遭搜查，而个人物品被没收。

报道称，北住由纪在缅甸已是第二次被捕。这位45岁的记者曾于2月26日在当地报道抗议活动时被安全部队短暂扣押。北住由纪曾就职于《日经产业新闻》，后成为自由职业者。

自2月1日发生军事政变以来，缅甸各地每天都发生针对军政府的大规模抗议活动。据缅甸政治犯援助协会的数据，该国自军方上台以来，有728人在冲突中丧生，还有3000多人被拘留。据报道，缅甸军政府发言人17日说，在（缅甸）新年开始之际，全国各地的监狱将大赦2万3000多名犯人，其中也可能会有一部分是在2月1日政变后被抓的民主活动人士。