韩国重申反对核废水排海 升级对日本水产辐射量检测标准

（早报讯）韩国外交部长官郑义溶20日强调，将坚决反对日方将福岛核污水排入海洋。与此同时，韩国已升级对日本水产辐射量检测标准。

郑义溶曾于19日在国会表示，若日方按照国际原子能机构（IAEA）规定的标准进行处理，韩国就没有必要坚持反对。郑义溶当天就此解释称，部分观点认为政府对涉日问题一概持反对态度，但事实幷非如此，因此才有了上述表述，意在强调若日方的举措真能符合相关条件，韩方大可不必坚持反对。

郑义溶所提的三项条件包括，日方须向韩方提供能够确保韩国国民安全和健康的科学依据、提前同韩方开展协商、保障韩方专家参与国际原子能机构（IAEA）的验证过程。

郑义溶还表示，据外交部了解，目前只有美国对日方的排放决定持积极态度。外交部已要求美方说明其使用“处理水”而非“污染水”一词的科学依据，以及认定日方决定透明且符合全球安全标准的根据等。

郑义溶表示，日方的排放决定可能会使太平洋沿岸国家遭受灾难性后果，外交部将向这些国家积极宣传韩方立场，幷在国际舞台上将日方决定付诸公论。他还指出，韩方早在2018年日本宣布考虑将福岛核污水排海后就开始研究向国际法院起诉日本等方案。若日方不履行国际法义务，韩方可能启动法律程序。