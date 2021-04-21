（早报讯）英超六豪门退出欧洲超级联赛，曼联（Man Utd）执行副主席伍德沃德（Ed Woodward）辞职，本已箭在弦上的欧超计划，转瞬间瓦解。

本地时间星期一（19日）凌晨，英超的曼彻斯特双雄、阿申纳（Arsenal）、切尔西（Chelsea）、利物浦（Liverpool）与托特纳姆（Tottenham），连同西甲的马德里双雄、巴塞罗那（Barcelona）、意甲的米兰双雄、尤文图斯（Juventus）共12支球队联合宣布成立欧洲超级足球联赛，脱离欧洲冠军联赛，自组封闭周中赛事，让名牌球会对决，让名牌球会之间分配利益，此举遭欧足联、国际足总、英国政府、英超联赛、德国足总、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）、足球名宿、足球评论员及世界各地球迷的普遍反对。

皇家马德里（Real Madrid）主席佩雷斯（Perez）声称新联赛可以吸引年轻人，拯救足球。欧足联会长塞弗林（Ceferin）则批评这12支大球会自私自利，破坏体育的美德。

不过组成新联赛骨干的六支英超队伍，经过舆论连日轰炸后，今天（21日）凌晨相继退出计划。

阿申纳在官方文告中写道：“不必再说了，连日来球迷的反应给了我们时间深刻反省。造成如此巨大不安并非我们的本意，当时收到欧洲超级联赛的邀请，知道（名额）并无保证，我们不想被抛弃，一心只想保护阿申纳的将来。”

阿申纳官方继续写道：“聆听了你们以及足球世界的声音后，我们决定退出欧洲超级联赛。我们犯了错，我们为此道歉。”

伍德沃德辞职更被解读为为此事负责。

英国媒体舆论指出，接下来势必出现骨牌效应，这六支豪门的行政领袖可能接连下台。过去几天，英超六豪门的主管都没有接受媒体采访，利物浦主帅克洛普（Klopp）、曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）、切尔西主帅图赫尔（Tuchel）、利物浦老将米尔纳（Milner）等人因例行记者会被推上火线，他们虽然表示对球会的信任，但并不苟同欧超的方式。瓜帅甚至认为，失去竞争，保证成功的比赛，根本就不算体育。

如今六豪门退出，欧洲超级联赛的计划恐怕就快崩溃。