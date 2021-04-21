马国新增2340病例 连续7天维持2字头

（早报讯）马来西亚今日（4月21日）新增2340起冠病确诊病例，连续一周维持在2字头，显示疫情仍未好转。

星洲网报道，仅相隔三天，雪兰莪再度成为新增病例最多的州属，达526起病例，其次是砂拉越（429起）、吉兰丹（370起）、吉隆坡（291起）、沙巴（172起）、柔佛（170起）和槟城（111起）、彭亨（81起）、马六甲（63起）、吉打（55起）、霹雳（38起）和森美兰（24起）、布城（6起）、纳闽（2起）、登嘉楼和玻璃市各1起。

卫生总监诺希山发文告说，活跃病例人数今日继续走高，达2万1687起，连续两周呈上升趋势。

他说，今日有11起死亡病例，分别是9名马国公民与2名外籍人士，累计死亡病例1400起（占0.37%），目前有248人在加护病房（ICU），101人需要呼吸辅助器。

今日有2328起本土感染病例，境外输入病例占12起。至今共有超过38万人染疫，累计病例38万1813起。

卫生部长阿汉峇峇今日发文告说，自学校复课至4月17日为止，共出现42个教育机构感染群，到了4月20日，短短3天，教育机构感染群增至83个，增幅近一倍。

他说，截至4月20日，有83个教育机构感染群及4868起病例，其中43个感染群（59.04%）及2617起病例还是活跃。