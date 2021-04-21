马国冠病疫情严重 3组织要求关闭红区学校14天

（早报讯）马来西亚冠病疫情越来越严重，自学校今年初复课后，多所学校传出确诊病例，让教职员与学生家长都担心不已；至少3个与教育、教师和家长相关的非政府组织发表联合声明，要求政府立即关闭全国所有学校至少14天，以防疫情失控蔓延。

上述非政府组织包括全国教学专业职工总会（NUTP）、全国家教协会理事会（PIBGN）及大马穆斯林教师联盟（i-Guru）。

NUTP主席阿米努丁说，一旦行动管制令、加强行动管制令等红区学校里出现确诊病例，教育部应立即指示关闭校园。

他在接受网媒自由今日大马访问时说，一旦证实有教师确诊，意味着学校就出现了传染风险，因此所有近距离触者，包括学生与其它教师都应该即时隔离观察。“既然要隔离了，又怎能返校呢？因此就该关闭学校。”

至于没有出现病例，也不受感染威胁的校园则可继续开放，以免影响学习进度。

PIBGN主席莫哈末阿里说，政府应暂时关闭雪兰莪与吉兰丹的学校，因为这2州的冠病病例居高不下，因此应关闭14天，以保障师生与家长的健康安全，一并减少感染危机。

他说，唯有绿区的学校，或经过卫生部严格鉴定安全后的学校才可以复课，以保障师生健康安全。

i-Guru主席莫哈末阿兹兹也认同须暂时关闭红区及高风险区的学校，并指卫生部与县卫生局有权指示关闭学校。