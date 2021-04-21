马国社交探访签证逾期 外国人须申请特别准证

（早报讯）马来西亚移民局总监凯鲁说，从周四（4月22日）起，社交探访签证（PLS）逾期的外国人在等候返回各自国家的班机期间必须申请特别准证，才能继续留在马国。

星洲网报道，他周三在新闻发布会上说，他们申请特别准证时必须附上各自的大使馆证明函件、机票、足以应付生活开销的财力证明，以及最新的住处详情。

他说，这些外国人必须通过网上预约系统（STO）预约时间后，前往移民局申请特别准证。“他们受促通过STO预约时间，前来申请时也必须准备完整的文件，如果没有预约及缺乏完整的文件，移民局不会处理或考虑他们的申请。”

移民局于4月12日宣布，居留证逾期的外国人必须在4月21日或之前出境，否则可被采取执法行动对付。

他说，至于无法符合申请条件的外国人则必须前往任何移民局的执法组自首。“他们必须出示在自首当天算起30天内的回程机票，以及支付从4月22日起逾期逗留的罚款。”

他说，移民局将会发出特别准证及出境证（COM），他们可以继续留在马国，等候回程班机。

他指出，至于无法获得大使馆支持的外国人，可以选择直接出境，不过从4月22日起会被列入黑名单。

他说，由于不少人滥用社交探访签证，因此当局采取行动要求签证逾期者离开马国，也有人滥用旅游签证及非法工作证在娱乐场所进行不道德的活动。