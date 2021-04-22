美国气候峰会今晚召开 世界领导人计划发表讲话

（早报讯）美国总统拜登今晚8时（新加坡时间）会以视频方式主持领导人气候峰会。

彭博社报道，受邀的40国领导人均表示同意参加今天（4月22日）开始的峰会活动，拜登试图借此证明美国致力于大幅削减温室气体排放量，以避免气候变化带来的最灾难性后果。

美国之音报道，20多位世界领导人计划在会议上发表讲话；他们包括联合国秘书长古特雷斯、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、英国首相约翰逊、德国总理默克尔、法国总统马克龙、巴西总统博索纳罗和印度总理莫迪。

白宫周三说，拜登不会与任何世界其他领导人举行双边会谈。

拜登政府官员表示，他们正在加大应对气候变化的努力，并打算利用包括金融在内的所有可用工具。根据议程，第一天的讨论重点放在基于自然的解决方案上，第二天讨论投资创新。

美国政府官员指出，美国占全球温室气体排放量的13％，期望与会国家利用此次论坛发布有关自身应对气候变化计划的公告。拜登的气候特使克里周三表示，他预计习近平会在峰会上就目前至2030年中国减排问题发表一些声明。克里认为，未来九年将是决定能否阻止全球气候变暖的关键。

克里称：“如果没有人提高2020至2030年的气候承诺，我们不可能实现2050年目标，无法将地球平均气温升幅控制在1.5摄氏度以内”。

约翰逊办公室则说，约翰逊将敦促各国与英国在本世纪中叶实现净零碳排放的目标相匹配，以限制全球变暖。加拿大总理特鲁多将宣布加大力度减少加拿大的碳足迹。

巴西总统博索纳罗要求美国提供10亿美元（约13亿新元）的经济援助，以换取巴西将亚马逊热带雨林的砍伐减少40%。

普京在周三对俄罗斯政府发表的年度讲话中说，他计划在未来三十年中将俄罗斯的温室气体排放降到低于欧盟的水平，并计划提高对工业污染的罚款额。

普京在谈到西伯利亚的克里丝诺亚尔斯克和伊尔库茨克这两个地区去年大规模的有毒物质泄漏事件时说，“你如果从自然中获利，就自己去清理吧。”