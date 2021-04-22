民调：马国逾六成民众不满国家经济状况

（早报讯）马来西亚一项民调显示，一年多来的冠病疫情重创马国经济，以致超过六成民众不满意目前的经济情况，并造成民众对国盟政府的不满。

据网媒“马来邮报”报道，政策措施研究中心（INVOKE）进行的民调显示，今年2月的受访者当中，有62%不满国家当前经济情况，若与去年7月民调时的49%相比，不满意度增加了13%。

民调报告显示，去年7月对经济情况表示满意的受访者有41%，今年2月只有32%，满意度下降了9%。调查单位认为，第二波和第三波冠病疫情影响了国盟政府复苏经济的努力。这种情况若不改变，势必彰显国盟政府无法振兴经济的失败形象，民众到时对国盟的反感将比国阵政府更甚。

上述民调是在去年12月18日至今年2月21日之间进行的，目的是了解选民对国盟政府的看法及不满。调查单位访问了7860位选民。

另外，调查单位也在雪兰莪鹅唛、马六甲汉都亚再也、柔佛新山、森美兰芙蓉、霹雳丹绒马林，以及吉隆坡旺沙马珠等六个国会选区，对500位选民进行了问卷调查。结果显示只有30%受访者认为马国经济将在明年好转，27%受访者认为马国经济明年将恶化，其余43%受访者则表示不确定。

调查单位去年7月在上述国会选区进行的民调则显示，将近五成受访者对马国经济前景感到乐观，只有17%受访者认为经济情况将恶化。这显示今年的受访者对经济情况感到悲观和缺乏信心。