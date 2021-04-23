美参院压倒性通过冠病仇恨犯罪法案 

（早报讯）美国参议院以压倒性多数通过了一项旨在更有力打击仇恨犯罪的立法，以应对冠病大流行暴发以来针对亚裔的仇恨犯罪激增的状况。

美国之音报道，《冠病仇恨犯罪法案》周四（22日）在参议院获得罕见的跨党派支持，以94票对1票的绝大优势获得通过。只有密苏里州共和党参议员霍利（Josh Hawley）投下反对票。

按照参议院的版本，这项法案将授权司法部任命一名官员，加快对仇恨犯罪报告的调查，帮助地方和州执法机构应对仇恨犯罪：比如发布指导方针，建立一个多语言的在线仇恨犯罪举报系统，建立仇恨犯罪数据库，帮助地方机构开展预防和报告仇恨犯罪的公共教育运动，为各州提供拨款开设仇恨犯罪举报热线等。

《冠病仇恨犯罪法案》发起人之一、夏威夷州民主党参议员广野庆子在参议院投票前说：“通过这项法案，我们将向亚太裔社区发出团结一致的有力信息，当反亚裔暴力在我们国家激增时，参议院不会袖手旁观。”

根据追踪仇恨事件的倡导组织“停止亚太裔仇恨”（Stop AAPI Hate）的数据，自2020年3月以来，他们已在全国收到近3800份针对亚裔的仇恨事件报告，而在此之前，每年约只有100起左右。2021年，仅前两个月就有987起针对亚裔的仇恨犯罪报告。

今年3月，亚特兰大三家按摩院发生枪击事件，造成八人死亡，其中六名遇害者为亚裔女性。这一事件促使国会两党更快采取行动，以更为团结的姿态，颁布针对反亚裔仇恨犯罪的立法。

参议院多数党领袖舒默说：“今天对反亚裔仇恨犯罪法案的投票证明，当参议院有机会工作时，它就可以努力解决重要问题。”

《冠病仇恨犯罪法案》已提交给由民主党控制的众议院。如果法案在众议院获得通过，接下来将交由总统拜登签署成为法律。