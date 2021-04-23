一战有色人种士兵未获正式纪念 英国政府道歉

（早报讯）英国政府为没有给予一次世界大战中为大英帝国牺牲的数十万名非洲裔和亚洲裔军人一个正式纪念而道歉，并将此归咎于“普遍存在的种族主义”。

路透社报道，由英联邦战争公墓委员会（CWGC）委托进行的一项独立调查发现，在一次大战中阵亡的数十万名有色人种士兵并没有获得任何形式的纪念，甚至连他们的姓名也未被提及。

据悉，遭受不公平对待的非裔和亚裔士兵人数可能多达35万人。

英联邦战争公墓委员会表示，未能向这些士兵致敬是“受到信息匮乏、继承其他组织的错误以及殖民地行政官的意见的影响。“然而，所有决定都源自于当代帝国主义根深蒂固的偏见、成见和普遍性的种族主义。”

英国首相约翰逊周四（22）发表声明说，在一次大战中，非洲、亚洲、加勒比海和中东地区的人民为英国做出巨大的贡献，英联邦战争公墓委员会的调查发现令他“深感不安”。

约翰逊说：“我谨代表英国政府向这些阵亡的战士毫无保留的道歉。”

英联邦战争公墓委员会（CWGC）成立于第一次世界大战期间，旨为纪念英国的战死者，150多个国家或地区的2万3000个战争公墓均由其管理，纪念阵亡人数近170万人。英联邦战争公墓委员会是由帝国战争公墓委员会（The Imperial War Graves Commission, IWGC）改名而来，其成立是基于“死亡待遇平等”的原则，而不论其职级、阶级、宗教或出身。