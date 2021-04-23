亚细安峰会前夕 缅反政变官员吁该组织采取强硬立场

（早报讯）与缅甸军方公开对抗并已被军方开除的缅甸驻联合国大使觉莫吞，还是每天到纽约联合国总部报到，努力争取各国大使和联合国官员协助缅甸原民选政府重回执政。

彭博社报道，觉莫吞面对的困难不仅在于他已被军方开除，他宣称自己代表全国民主联盟领导层，但许多民盟官员包括民盟领导人翁山淑枝现在仍被军方扣押。

亚细安国家将于周六（24日）在印度尼西亚首都雅加达举行特别峰会，希望能化解缅甸的政治危机。问题是亚细安长久以来都是遵循不干涉成员国内政的政策，各界对于该组织能否在峰会中达成一个果断性的决定并不抱太大期望。

2月1日发动政变夺权的缅甸军方领导人敏昂莱将出席亚细安特别峰会，引发了缅甸反政变示威者的不满，观察家也批评亚细安应对缅甸政治危机过于谨慎。

但也不是所有人都不看好周六的峰会，觉莫吞受访时并没有全然放弃希望。

觉莫吞说，亚细安各成员国必须对缅甸军方采取更强硬的立场。

觉莫吞说：“我们很感谢他们给予缅甸人民的支持，但，是如果他们不采取更为激进的行动，缅甸将会有更多人死去。”至今有超过700名反政变示威者在军方的暴力镇压中丧命。

缅甸联邦议会代表委员会于4月16日宣布成立的民族团结政府，20日致信亚细安本届轮值主席国文莱，表示尚未收到周六出席亚细安特别峰会的邀请信。

由民族团结政府任命的外交部长辛马昂（Zin Mar Aung）在彭博社看到的这封信中写道：“如果亚细安不聆听缅甸人民的心声，那举行这个峰会将是无济于事的。”

他说：“亚细安不应该与压迫缅甸人民的非法政变领袖站在同一阵线。对亚细安来说，与缅甸人民站在一起绝对是重中之重。”