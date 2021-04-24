美国解除强生疫苗禁令

（早报讯）当地时间23日，在强生冠病疫苗因多起血栓报告被暂停使用十天后，美国疾病控制与预防中心（CDC）和食品药品监督管理局（FDA）宣布，解除暂停的建议，恢复使用强生疫苗。

中新网报道，当地时间23日，CDC疫苗专家准备的会议材料中称，全美已有15起涉及强生疫苗的血栓报告，其中有3起死亡，7起正在住院治疗，其余5起已经出院。

这15起出现血栓的患者均为女性，其中13人的年龄是在50岁以下。

此外，在这15起病例中，有12起涉及罕见的脑血栓。截至当地时间21日，美国约有400万女性接种了强生疫苗。

然而，FDA和CDC在当天晚些时候发布的一份声明中说，他们认为强生疫苗可以安全有效地预防冠病病毒，并对此抱有信心。

声明表示，“我们得出的结论是，对于18岁及以上的人，强生冠病疫苗的已知和潜在益处超过已知和潜在的风险”。

FDA代理局长伍德科克说，“安全是我们首要考虑的”，并表示，“根据FDA和CDC对所有可用数据的审查，并与医学专家咨询，以及根据CDC免疫实践咨询委员会的建议，我们取消了暂停（接种）的建议。”

委员会不建议美国监管机构根据年龄或性别限制强生疫苗的使用，但他们建议FDA考虑为50岁以下的女性添加警告标签。