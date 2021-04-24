西班牙一男子导致22人确诊被捕

（早报讯）西班牙马略卡岛一名男子出现冠病症状后还继续上班和到健身房，结果把病毒传给了22人。

法新社报道，当地警方周六（24日）表示，这名男子已经被捕。

马略卡岛（Mallorca）是西班牙人口第二多的岛屿。当地警方发表声明说，马略卡岛城镇马纳科（Manacor）传出疫情后，警方从1月底开始调查后接获通报，指当地一名员工“感染冠病后隐瞒自己的病情”。

在当地出现多起确诊病例的前几天，这名男子开始出现症状，他的同事要求他回家，免得把病毒传给其他人，但他却拒绝。下班后，他才到冠病检测站接受检测。但他没有等候检测结果就离开。第二天他继续去上班，下班后还去健身房。

男子的经理和同事告诉警方，他们之所以要求男子回家，是因为他当时的体温已经超过40摄氏度。他不但不理会他们的请求，还在办公室里四处走动，咳嗽时还故意把他的口罩拉下来，并吓唬同事们说：“我要把冠病传给你们每一个人。”

后来男子的检测结果证实他已确诊冠病，这使他的同事大感惊慌。男子有五名同事受到感染，这五人还把冠病传给了他们的家人，包括三个婴儿。

在男子去过的健身房，三名与他有过直接接触的人确诊，这三人也病毒传给了他们的家人。

警方说，这名男子的不负责任行为总共导致22人感染冠病，不幸中之大幸是没有人需要入院治疗。