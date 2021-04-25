默克尔：宵禁令是当前唯一选择

（早报讯）首次采取全国统一标准宵禁令的德国防疫新规本周末开始生效。德国总理默克尔表示，人们非常希望能够有更轻松的办法阻断并扭转第三波疫情，然而除了实施更严厉的新规外，并无其他选择。

中新社报道，默克尔周六（4月24日）在每周例行视频讲话中作出上述表示。针对社会上对被称为“紧急制动”的新规存在的不满情绪，默克尔强调，全国统一的“紧急制动”措施目标是为了尽快使德国疫情重新得到控制，回到可考虑放松“封城”措施、而无需冒着新增确诊数字激增风险的状态下。她形容本周刚刚经德国联邦议院表决通过的这一修法是“紧急且必要的”。

根据新规，今后德国全境各个县市一旦“平均每十万人七日累计新增确诊数”连续三天位于100以上，则将自动实施包括宵禁在内的一系列防疫措施。当这一数值突破150和165时还将触发关闭零售业、中小学停课等更为严厉的防疫措施。

德国第三波疫情迄今未现拐点。德国疾控机构当天公布，新增冠病确诊病例为2万3392起，新增死亡人数为286人。

德国联邦卫生部长施潘当天通过社交媒体宣布，印度新发现的冠病变异病毒令德方高度担忧。他表示，为了使德国的疫苗接种行动不受影响，必须极大限制该国同印度之间的人员往来。

为此，德国联邦政府将临时性宣布印度为“冠病病毒变异地区”，并规定从25日夜间起，除德国公民以外的其余人士不得从印度入境德国。德国公民登机前也必须进行检测，且在抵达后接受14天隔离。