世界多国宣布为印度提供氧气设备

（早报讯）印度冠病疫情急转直下，世界多个国家包括英美和欧盟等纷纷向印度伸出了援手。

英国广播公司（BBC）报道，英国已开始把呼吸机和氧气浓缩器运往印度，欧盟成员国也即将运出它们的相关设备。

首批物资于英国时间星期天（25日）离开英国，预计将在周二抵达印度；更多装运将在本周晚些时候进行。

这批医疗设备包括495台氧气浓缩器，可为血液含氧量低的患者供氧；其他还包括120台无创呼吸机和20台人工呼吸机。

英国首相约翰逊发表声明说：“印度此刻正在与冠病进行艰苦奋战，作为它的朋友和伙伴国，我们与印度一起并肩作战。”

法国总统马克龙星期天也宣布，法国将在未来几天向印度派送氧气呼吸设备。

另外，欧盟委员会计划向印度运送氧气和药品。欧盟委员会主席冯德莱恩说，该组织“正在集合资源，以便迅速响应印度的援助请求”。

美国星期天宣布向印度出口冠病疫苗原材料，这将允许印度生产更多阿斯利康冠病疫苗。

与印度有领土纷争的巴基斯坦也表示愿为印度提供医疗设备和物资。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗在推特上祝祷印度“迅速战胜疫情”，该国非牟利慈善组织“艾德希国际基金会”（Edhi Foundation）也表示愿为印度提供50辆救护车。

印度星期天早上通报，在过去的24小时新增34万9691起确诊病例，连续第四天创下单日新增病例的峰值。新德里和印度全国各地的医院面临氧气和病床严重短缺，已开始拒接新患者。

印度总理莫迪星期天敦促所有公民接种疫苗，并提高警惕。他说，新一波“海啸式”的病例已动摇了国家。莫迪在广播讲话中说：“我们在成功应对第一波疫情时，我们的情绪很高。但是，现在这一波疫情已动摇了整个国家。”