世界多国宣布为印度提供氧气设备

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年4月26日 7:02 AM

更新 / 2021年4月26日 8:20 AM

印度疫情恶化，供氧设备严重短缺。图为艾哈迈达巴德邦的氧气厂工人为重新灌入氧气的氧气瓶进行消毒。（路透社）
印度疫情恶化，供氧设备严重短缺。图为艾哈迈达巴德邦的氧气厂工人为重新灌入氧气的氧气瓶进行消毒。（路透社）

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（早报讯）印度冠病疫情急转直下，世界多个国家包括英美和欧盟等纷纷向印度伸出了援手。

英国广播公司（BBC）报道，英国已开始把呼吸机和氧气浓缩器运往印度，欧盟成员国也即将运出它们的相关设备。

首批物资于英国时间星期天（25日）离开英国，预计将在周二抵达印度；更多装运将在本周晚些时候进行。

这批医疗设备包括495台氧气浓缩器，可为血液含氧量低的患者供氧；其他还包括120台无创呼吸机和20台人工呼吸机。

英国首相约翰逊发表声明说：“印度此刻正在与冠病进行艰苦奋战，作为它的朋友和伙伴国，我们与印度一起并肩作战。”

法国总统马克龙星期天也宣布，法国将在未来几天向印度派送氧气呼吸设备。

另外，欧盟委员会计划向印度运送氧气和药品。欧盟委员会主席冯德莱恩说，该组织“正在集合资源，以便迅速响应印度的援助请求”。

美国星期天宣布向印度出口冠病疫苗原材料，这将允许印度生产更多阿斯利康冠病疫苗。

与印度有领土纷争的巴基斯坦也表示愿为印度提供医疗设备和物资。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗在推特上祝祷印度“迅速战胜疫情”，该国非牟利慈善组织“艾德希国际基金会”（Edhi Foundation）也表示愿为印度提供50辆救护车。

印度星期天早上通报，在过去的24小时新增34万9691起确诊病例，连续第四天创下单日新增病例的峰值。新德里和印度全国各地的医院面临氧气和病床严重短缺，已开始拒接新患者。

印度总理莫迪星期天敦促所有公民接种疫苗，并提高警惕。他说，新一波“海啸式”的病例已动摇了国家。莫迪在广播讲话中说：“我们在成功应对第一波疫情时，我们的情绪很高。但是，现在这一波疫情已动摇了整个国家。”

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