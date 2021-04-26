美驻阿最高司令：美国开始结束阿富汗军事任务 

（早报讯）美国驻阿富汗最高指挥官说，从这个饱受冲突蹂躏的国家完全撤军的进程已经开始。

美国之音报道，美国陆军上将米勒（Scott Miller）星期天（25日）在阿富汗首都喀布尔美军总部说，根据他收到的命令，他的所有部队“现在正准备撤出”。

在米勒发表讲话的大约两周前，美国总统拜登宣布在9月11日、九一一恐袭20周年纪念日之前，撤出驻守在阿富汗的最后一批美军，总数约3000人。拜登说，撤军将从5月1日开始，以结束美国历史上最长的这场战争。

米勒同时指挥美军和北约非战斗人员在阿富汗执行“坚决支持”军事任务。

北约盟国已承诺配合行动。根据一年前华盛顿与阿富汗塔利班武装分子谈判达成的协议，北约盟国也将撤出约7000名部队。

米勒说：“我们将有序地从阿富汗撤军，这意味着向阿富汗安全部队移交基地和装备。”

美国及其盟国在2001年9月11日恐袭发生后发动了对阿富汗的军事入侵，以惩罚当时的塔利班统治者窝藏并允许卡伊达组织头目策划大屠杀。

这一军事行动迅速击溃了塔利班政权。然而，塔利班重新集结并发动针对阿富汗和以美国为首的国际部队的致命袭击，重新建立了对阿富汗大片地区的控制。

美国与塔利班于2020年2月达成的协议要求所有外国军队在5月1日前离开阿富汗，但拜登列举了推迟最后期限的后勤原因。

塔利班在签署协议后停止了对外国军队的袭击，他们谴责美国这一拖延违反了双方商定的最后期限，并威胁在美军撤出阿富汗时恢复对美军的敌对行动。

米勒表示，他的部队继续保持“军事手段和能力，在目前的撤军中充分保护自己，并将支持阿富汗安全部队”。他否认美国违反协议的指控，并警告说，如果塔利班袭击外国军队，美国将采取强有力的应对措施。

米勒说：“我有机会与塔利班政治委员会的塔利班成员进行交谈，我告诉他们，恢复暴力，将是阿富汗和阿富汗人民的悲剧。”有人担心，在没有美国援助的情况下，阿富汗安全部队将在与塔利班的战斗中崩溃，这可能导致更多冲突和流血。

米勒提醒塔利班，根据协议，他们有义务与卡伊达武装分子断绝关系，以确保阿富汗永远不会被用作恐怖主义的避难所。

联合国今年1月报告说，阿富汗境内约有500名卡伊达成员，塔利班与他们保持密切联系。塔利班否认卡伊达在该国的存在，并否认他们密切接触的指控。

据美国上周发表的一份最新研究报告，阿富汗战争迄今已夺走约24.1万人的生命，其中包括平民、当地人以及国际部队的战斗人员，美国为此付出了至少2.4万亿美元（约3.2万亿新元）的代价。