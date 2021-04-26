民调：美国民众对拜登整体表现给予正面肯定

（早报讯）美国两项主要的全国民调显示，美国总统拜登执政首100天即将到来之际，大多数美国人对他的整体表现表示赞许，对他处理冠病大流行的行动也给予肯定，但他在应对墨西哥边境移民潮方面则获得负面评价。

美国之音报道，《华盛顿邮报》与美国广播公司（ABC）的一项调查显示，52%的美国成年人对拜登评价良好，42%则不认同他的表现。美国全国广播公司（NBC）的一项民调显示，拜登的支持率为53%，不支持率为39%。

这两项民调都显示，拜登从争议不断的2020年总统大选中击败特朗普后，美国的政治分裂状态并未改变。

根据《华盛顿邮报》与美国广播公司的民调，90%的民主党人赞同拜登的表现，共和党人的赞同率为13%；全国广播公司的调查显示，90%的民主党人、61%的无党派人士和9%的共和党人赞同拜登的表现。

拜登应对冠病疫情的表现赢得了一些最高的支持率。现在美国已施打了2.26亿剂冠病疫苗，9300多万人已完成接种。

《华盛顿邮报》与美国广播公司的民调显示，64%的成年人包括三分之一的共和党人认同拜登对冠病危机的处理方式。全国广播公司的民调显示69%的人赞同他的表现。

但调查显示，拜登在其他问题上的表现较弱。

根据《华盛顿邮报》与美国广播公司的民调，拜登在处理经济问题方面获得52%的支持率，53%不赞同他处理美墨边境的非法移民问题。拜登推翻了特朗普的政策，允许没有成年人陪伴的未成年人留在美国，而不是驱逐他们。