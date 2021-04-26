民调：美国民众对拜登整体表现给予正面肯定

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年4月26日 10:01 AM

更新 / 2021年4月26日 11:52 AM

《华盛顿邮报》与美国广播公司的民调显示，64%的美国成年人包括三分之一的共和党人认同拜登对冠病危机的处理方式。全国广播公司的民调显示69%的人赞同他的表现。（路透社）
《华盛顿邮报》与美国广播公司的民调显示，64%的美国成年人包括三分之一的共和党人认同拜登对冠病危机的处理方式。全国广播公司的民调显示69%的人赞同他的表现。（路透社）

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（早报讯）美国两项主要的全国民调显示，美国总统拜登执政首100天即将到来之际，大多数美国人对他的整体表现表示赞许，对他处理冠病大流行的行动也给予肯定，但他在应对墨西哥边境移民潮方面则获得负面评价。

美国之音报道，《华盛顿邮报》与美国广播公司（ABC）的一项调查显示，52%的美国成年人对拜登评价良好，42%则不认同他的表现。美国全国广播公司（NBC）的一项民调显示，拜登的支持率为53%，不支持率为39%。

这两项民调都显示，拜登从争议不断的2020年总统大选中击败特朗普后，美国的政治分裂状态并未改变。

根据《华盛顿邮报》与美国广播公司的民调，90%的民主党人赞同拜登的表现，共和党人的赞同率为13%；全国广播公司的调查显示，90%的民主党人、61%的无党派人士和9%的共和党人赞同拜登的表现。

拜登应对冠病疫情的表现赢得了一些最高的支持率。现在美国已施打了2.26亿剂冠病疫苗，9300多万人已完成接种。

《华盛顿邮报》与美国广播公司的民调显示，64%的成年人包括三分之一的共和党人认同拜登对冠病危机的处理方式。全国广播公司的民调显示69%的人赞同他的表现。

但调查显示，拜登在其他问题上的表现较弱。

根据《华盛顿邮报》与美国广播公司的民调，拜登在处理经济问题方面获得52%的支持率，53%不赞同他处理美墨边境的非法移民问题。拜登推翻了特朗普的政策，允许没有成年人陪伴的未成年人留在美国，而不是驱逐他们。

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