重启国会须待适当时机 马国政府要先咨询专家

（早报讯）马来西亚国盟政府周一（4月26日）表示，有关结束紧急状态的课题需要咨询专家的意见，并强调会在适当时机尽快召开国会。

“当今大马”报道，巫统星期天正式要求政府解冻国会，允许国会和所有州议会重启。马国首相署部长达基尤丁周一发文告强调，政府明白维护民主及确保国会运作的宪法义务，不过当前的重点在于控制冠病疫情，包括保障国会议员、官员及国会管理单位的健康。

达基尤丁说：“政府保证将在合适时机到来时尽速召开国会，即8月1日紧急状态解除之前或之后。不过，政府还是会征求专家的意见，由卫生部及国家安全理事会等相关单位询问专家的意见。”

达基尤丁也表示，除政府行政单位仍然维持运作，反贪会、总稽查署及国会公账会等监管单位也如常运作，因此不必揣测这其中有滥权动机。

“紧急状态落实期间，包括在野党的各方仍可以透过合法渠道，向政府表达看法，例如透过紧急条例下成立的独立委员会向元首提供紧急状态落实相关建议。”

他呼吁各方应在公共卫生、经济及社会方面配合政府，维护生命安全及人民的生计。

马来西亚自1月11日进入紧急状态，预计8月1日终止。不过这期间政府逐步放宽行动管制，经济及教育领域都已恢复上班上课。紧急状态下，国会议员已率先获得冠病疫苗接种，但国会及州议会仍然不开会。

接连数月，在野党及公民团体持续呼吁国盟政府解除紧急状态，并恢复国会运作。同属执政党的巫统最高理事会星期天也发文告，要求政府允许国会和所有州议会重启。