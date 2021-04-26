马国财长为政府动用50亿令吉购买冠病疫苗辩护

（早报讯）马来西亚财政部长东姑扎夫鲁表示，政府动用国家信托基金（KWAN）的50亿令吉（约16亿新元）资金购买冠病疫苗是适当的，因为国家目前正出现符合使用这笔资金的经济与公共卫生危机。

马国政府上周三在宪报颁布“2021年紧急状态（1988年国家信托基金）（修正）法令”，让政府能立即动用这项基金采购冠病及其他传染病疫苗。前首相纳吉昨天表示，国盟政府颁布紧急状态后短短四个月内，已经举债高达850亿令吉，为何还从国家信托基金提款购买疫苗？

扎夫鲁今天在财政部汇报国家最新经济情况的记者会表示，他说，国家信托基金截至去年12月31日的总额有195亿令吉，其中104亿令吉来自国家石油公司（国油）的历年贡献，投资回酬累计则有91亿令吉。他表示，购买冠病疫苗的50亿令吉是来自投资回酬，当局并未动用本金。

他说，国家信托基金成立于1988年，依法在成立10年后的1998年即可动用。他说，马国正面对经济和卫生危机，“此时不用，更待何时？国家信托基金是为了下一代而准备的，我们就是当初所指的‘下一代’。”

他表示，这次并非政府首次动用国家信托基金，因为政府之前也动用其中4200万令吉开发雪兰莪的巴耶英达湿地公园。这个计划是国阵政府执政时期由前首相马哈迪提出的，这座公园在2001年10月31日完工。