英国以新反贪腐法制裁14俄罗斯人

（早报讯）英国政府周一（26日）首次以反侵犯人权和海外贪腐的一项新法《马格尼茨基法》对14名俄罗斯公民实施制裁。

路透社报道，被制裁的14名俄罗斯人与南非古普塔家族（Gupta）以及被控协助中美洲毒品犯罪集团的官员有关联。

英国的这项马格尼茨法（Magnitsky act）与美国的《全球马格尼茨人权问责法》相似，是英国外交部长拉布在九年前参与推动的。

新法赋予英国政府权力惩罚那些确实参与最严重的侵犯人权和腐败行为的人，惩罚措施包括冻结他们的资产以及禁止他们访问英国。

拉布说：“腐败具有腐蚀作用，因为它减缓了发展的速度，耗尽了较贫穷国家的财富，并使他们的人民陷入贫困。这毒害了民主的福祉。”

14名被制裁的俄罗斯人涉及一起2亿3000万美元（约3亿新元）的欺诈案，其中包括时任俄罗斯联邦储蓄银行所有者德米特里·克里尤夫（Dmitry Klyuev），以及涉及南非政治现金丑闻的古普塔家族三兄弟——阿杰（Ajay）、阿图尔（Atul）和拉杰什（Rajesh）。

古普塔家族在南非的商业帝国涉猎广泛，从电脑设备、媒体到采矿业都能见到该家族的身影。古普塔家族与前南非总统祖马的关系备受争议，屡屡被传出干政丑闻。古普塔家族和祖马均否认有关指控。

在洪都拉斯、尼加拉瓜和危地马拉涉及腐败案的另外三人也被英国制裁，他们的罪行包括协助一个大型贩毒集团向当局行贿。