美最高法院受理家外自卫持枪权法案

（早报讯）美国最高法院周一（26日）同意审议一项新的重大枪支管控法案，将裁决宪法是否赋予公民在室外携带武器以自卫的权利。目前美国人有权在自己家里拥枪自卫。

美国之音报道，美国最高法院表示，在2022年10月开始的审案期间，它将受理美国全国步枪协会（NRA）对一项具有百年历史的纽约州法提出的挑战。这项法律要求，那些为在自己家外以隐蔽方式携枪而申请许可证的人，必须说明有特殊的自卫需求。

纽约州是限制人们在公共场合携带武器权利的八个州之一，而在美国其他42个州，枪支持有者在离家时大多可以携带他们的武器。

美国宪法第二修正案保障了拥有枪支的权利。

但纽约州步枪与手枪协会要求联邦最高法院审议纽约州的这项法律并表示，“也许最重要的一个悬而未解的第二修正案问题是，该修正案是否保障个人在家外经常发生对抗的地方有权持枪自卫。”

该枪支权利组织辩称：“第二修正案的文本、历史和传统以及具有约束力的最高法院判例，使我们必须得出这样的结论，那就是：第二修正案确实保障了这项权利。”

最高法院受理此案正值人们对美国最近发生的大规模枪击事件担忧加剧之时。在佐治亚州亚特兰大市几处按摩店发生的枪击事件导致八人死亡；科罗拉多州博尔德市的一家超市发生了10人死亡的枪击案；另外，在印第安纳州印第安纳波利斯的联邦快递仓库发生了导致八人死亡的枪击案。在发生枪击惨案的这些州，没有一个州限制在公共场所携枪自卫。

美国前总统特朗普经常夸耀他对那些拥护持枪权的政治候选人的支持，而美国现任总统拜登已签署行政命令，试图遏制枪支暴力，他呼吁国会加强对购枪者的背景审查并禁止使用攻击型武器。

美国最高法院此前拒绝了对这项纽约州法律进行审议的要求，但保守派大法官新近以6比3占多数的最高法院已经发出信号，它可能更愿意受理对限枪法律提出的挑战。目前的最高法院中包括特朗普任命的三名大法官。

纽约州的州司法部长詹乐霞(Letitia James)请求最高法院拒绝审议纽约州对公开携枪的限制，但是她的请求被最高法院驳回。

她在提交给法院的一份文件中写道，该州的法律“自1913年以来就以同样的基本形式存在，而且源于对在公共场合携带枪支予以监管的悠久的盎格鲁-美利坚传统。”

她说，这项州法与最高法院之前对枪支权做出的一项裁决相符，即“第二修正案的权利不是无限的，而且可以受到符合该权利历史范围的州法规的约束。”

这个纽约上诉案是由罗伯特·纳什(Robert Nash)和布兰登·科赫(Brandon Koch)这两名男子提出的。他们都获得了在屋外携带枪支用于打猎和练习打靶的许可，但出于自卫目的而以隐蔽方式持枪的申请被拒绝。

代表他们俩人对纽约州法律提出挑战的律师保罗·克莱门特(Paul Clement)在法庭上表示，美国处于分裂状态，“第二修正案在美国广大的中部地区生机勃勃，而在靠近东西海岸的地区，这些同样的权利却被忽视。”