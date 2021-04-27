“疫情加剧、抗疫建议不受理” 纳吉：我的心开始累了

（早报讯）马来西亚前首相纳吉说，马国冠病疫情在落实紧急状态后更加严重，尽管他呼吁政府实施短期和严格的行动管制令等抗疫建议却不受理，如今国家一团糟，他坦言开始感到心累。

“我非常伤心，非常伤心。坦白说，我的心开始累了。”

纳吉周二（4月27日）在面簿贴文说，昨天一名国盟部长要求父母别担心，教育部有方法应对学府感染群，教育部长也说学校继续开课，因学校根据防疫标准作业程序（SOP）可以控制病毒传播。

“不过，教育部长在昨晚又U转，宣布学生在开斋节假期后2个星期不必回校上课。国盟政府承诺为贫困学生提供的15万台电脑进行居家学习，要直到9月底才能完成。”

“卫生部长指，今年至今有超过2万3000名12岁以下的学生染疫，显示学校内的交流，令病毒容易传染。”

他说，大家可以进一步想像，不仅是学生确诊，学生从学校将病毒带回家，父母也会受到感染，更危险的是卫生部长承认有大部份的确诊病例属于零星病例，无法得知感染源头。

“我之前已要求在去年10月，即沙巴州选举后禁止跨州，但政府不受理，最终导致第三波疫情开始，更严重的是政府必须在今年1月落实第二轮行管令（MCO2.0）。”

“但行管令2.0却半生不熟。许多发现确诊病例的工厂和建筑工地获准运作，其他无关的领域则受罚并被令关闭。”

纳吉指出，本身当时也已呼吁政府再收紧行管令，别再实施半生不熟的行管令，以便人民的痛苦不会持续太久，就像新加坡、澳大利亚和新西兰，这类短期并严格的行管令成功控制疫情。

他说，自己也呼吁延迟返校上课日期，也呼吁政府别落实紧急状态，此举将令外资却步。

“但政府都不受理，最终国家变得一团糟。2万3000名学生成为受害者，其他数百万名学生再次无法回到学校。第二年了，开斋节依然无法跨州回乡；主题公园和嘉年华获准开放，但国会却关闭。最终，人民继续痛苦，外资无法进来，经济无法开始复苏。”

他说，政府缺乏资金，最后动用国家信托基金（KWAN），而借贷的数额非常多，随后国盟政府再以1万亿令吉和一马公司的债务，作为动用基金的理由。

“要说‘我已告诉过你’（I told you so）这番话，已经无用了，因为，这无法改变什么。”