美军方高层联署呼吁解密情报 让各界看清中俄“有害行为”

（早报讯）据美国政治新闻网站POLITICO，由于多位美国四星军事将领要求美国情报界提供帮助对抗中国和俄罗斯的情报战，美国情报部门正寻求加速解密和公开信息，以满足战略需要。

美国之音引述该报道说，负责美国在亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲的军队以及特种作战部队的九名四星将领去年1月写信给当时的代理国家情报总监马奎尔（Joseph Maguire），要求情报机构向他们解密和公开更多信息和证据，向世界展示中国和俄罗斯正在做的事情，以帮助打击中俄的"有害行为"（pernicious conduct）。这些有害行为包括破坏美国与盟国的关系和侵犯其他国家主权。

Politico取得的联署信中指出，只有通过"在公共领域展示真相来抵抗美国21世纪的挑战者"，华盛顿才能得到美国盟国的支持。因为在这场思想竞争中有许多努力都因过于严格的保密做法而受阻。

这些将领说：“中俄正通过全面国家力量的手段进行政治战，操弄信息环境，侵犯国家主权，与国际组织协作，削弱国际社会的完整性，破坏我们的盟友和伙伴关系。他们试图以自己的形象重塑世界，扩散威权主义，推进其野心，他们的行为是挑衅、危险和破坏稳定的。”

熟悉这封信的多名政府官员表示，这封信是由即将离任的美军印太司令部司令戴维森上将组织的，由11名四星作战指挥官中的九人签署。只有美国中央司令部和网络司令部的最高将领没有签字。

报道说，这封从未对外公开的联署信去年在五角大楼、情报界以及国会山掀起波澜，这么多高层级的军方将领联名提出要求是前所未有的。知情人士将其昵称为“36星备忘录”。不过，这封联署信不是命令，也不是最后通牒，而是恳请美国情报界做出重大改变。

这封信没有具体说明这些将领希望公开什么证据，但指出俄罗斯和中国都发动了针对美国的重大黑客活动。这份备忘录现在出现的原因尚不清楚。

这封信不属于保密范畴，但标有"仅供官方使用"的标签。这封信坚称，现在的状况远远不能达到将领们所需要的对抗俄罗斯和中国有害行为的水平。

国家情报总监办公室负责战略沟通的副助理拉尔给POLITICO的一份声明说，去年夏天，一个由五角大楼和情报官员组成的小组针对这份军事备忘录召集了一系列工作组，并提出了建议。2020年12月，国家情报总监办公室要求情报机构审查其现有程序，做出改善，以所需的速度和规模支持战斗指挥部。

他补充说，今年1月，收到了情报机构主管的"初步答复"，称正在审查这些机构的进展，并强调打击恶意影响仍然是首要任务。