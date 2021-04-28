美国洛杉矶发生枪击案 造成3死1伤

（早报讯）美国加州洛杉矶当地时间周二（27日）发生枪击案，嫌犯驾车在街头开枪，致2死1伤。追捕和对峙之后，警方将嫌犯击毙。

中新社报道，洛杉矶警方称，嫌犯在周二凌晨驾驶白色吉普车在洛杉矶街头多个地点开枪。

第一次枪击发生在凌晨1时左右，嫌疑人在南加州大学附近驾车经过一辆汽车时向车内射击，导致一名会说韩语的男子受伤。警方说，受害人车上的行车记录仪拍摄到了嫌疑人的车牌号。

大约10分钟后，嫌疑人到达一家星巴克咖啡店，并向一对年轻夫妇开枪，24岁的拉丁裔男子中枪身亡。

嫌疑人在大约15分钟后，向第二名亚裔司机开枪，42岁的优步司机中弹身亡。

据美国媒体报道，警方发现嫌疑人的车辆后开始追捕，并用刺钉条刺破了嫌疑人车辆的轮胎，最终在一座立交桥上将其截停。

警方用扩音器敦促嫌犯投降，但遭到拒绝。嫌犯向警方开火，一名特警队员最后将其击毙。

警方表示，嫌犯年约50岁左右。警方在现场找到一把手枪，警方认为，在当天不同地点的枪击事件中，嫌犯都使用了这把手枪。

美国全国广播公司引述警方的话说，这一系列枪击事件“似乎是随机的暴力行为”，目前仍在调查干案动机。

洛杉矶警察局局长摩尔说，枪击事件中，有两名受害者是亚裔，警方也在调查枪击事件是否属于针对亚裔的仇恨犯罪。