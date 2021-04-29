德国近四分之一人口已接种一剂冠病疫苗

（早报讯）德国疾控机构发布的数据显示，截至周三（4月28日），德国累计已有24.7%的人口接种了第一剂冠病疫苗。德国司法部长兰布雷希特当天表示，将尽快推出相关法案，以使已接种疫苗人群获得更大的自由度。

中新社报道，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所当天公布的数据显示，德国目前已接种2660万剂次疫苗。其中约2050万人接种了第一剂，占总人口的24.7%；610万人已接种第二剂，占总人口的7.4%。

罗伯特·科赫研究所当天公布的新增冠病确诊人数和新增死亡人数分别为2万2231人、312人。截至当地时间28日晚8时，德国累计冠病病例超过335万人、死亡超8.3万人。

德国联邦司法部长兰布雷希特当天向德国电视一台表示，她将推动该国尽可能快地推出一项法案，以为已接种疫苗人士提供更大的自由度。

根据德国联邦政府的文件草案，今后该国的已接种两剂疫苗人士和感染冠病后痊愈者在进入购物场所和理发店等服务业场所时可以获得豁免，无需再出示冠病检测阴性报告。此外，从国外入境德国时，前述两类人群亦将可免于隔离。

德国政府拟将“痊愈者”定义为此前曾感染过冠病、但已有至少28天未检出阳性的人士。这部分人士被认为对冠病拥有足够的免疫力，可以享受不少于6个月的“豁免”资格。