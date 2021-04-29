俄外长：俄美目前关系比冷战时期更糟糕

（早报讯）俄罗斯外交部长拉夫罗夫周三（4月28日）表示，由于缺乏相互尊重，俄罗斯与美国的关系现在比冷战时期还要糟糕。

中通社报道，拉夫罗夫在接受俄罗斯国家电视台采访时表示，莫斯科方面随时准备与华盛顿的关系正常化，但警告美国应停止以现在的姿态对待俄罗斯。拉夫罗夫说，如果美国在利益平衡的基础上避免相互尊重的对话，“我们两国将生活在‘冷战’或更糟的条件下”。

拉夫罗夫表示，在冷战期间，俄（苏）美两国紧张局势飞速发展，经常出现危险的危机局势，但双方也得到了相互尊重。“在我看来，这种尊重现在已经不足了”。

俄罗斯卫星网28日消息称，拉夫罗夫在接受卫星通讯社采访时披露，美国拜登政府上台后，莫斯科曾向华盛顿提议将外交冲突“清零“。拉夫罗夫说：“要是这只取决于我们，我们大概就回归正常关系了，而且第一步，我觉得，显然应该把所有限制俄驻美外交官工作的措施清零，这步措施也毫不困难。我国当时作为回应也限制了美驻俄外交官的工作。”

4月15日，美国宣布制裁和驱逐10名俄罗斯外交官，以报复华盛顿方面所谓的克里姆林宫对美国大选的干涉、大规模网络攻击和其他敌对活动。对此，拉夫罗夫16日表示，俄罗斯将对等回应美国对俄实施的新制裁，决定驱逐10名美国驻俄外交人员，幷禁止八名美国公民入境。

近段时间以来，俄罗斯和美国的外交冲突愈演愈烈。为缓解分歧，双方曾表示愿意进行首脑会谈，不过会谈日期尚未确定。据报道，当地时间28日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称，俄总统普京和美总统拜登可能会在夏季进行会晤，但时间和地点都尚未确定。