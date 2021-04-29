印度累计冠病病例破1800万 新增病例刷新全球纪录

（早报讯）印度周四（4月29日）累计冠病确诊病例破1800万起，新增病例则再次刷新全球单日新高。

路透社报道，印度卫生部数据显示，当天新增冠病确诊病例37万9257起，为全球单日新高；新增死亡病例则创下该国单日新高，共3645起，累计死亡病例达20万4832起。

专家认为，印度遏制第二波疫情最好的方法是为人民接种疫苗。印度周三开放让18岁以上者报名，从周六开始接种疫苗。然而，全球疫苗最大生产国之一的印度没有足够疫苗为符合条件的约6亿人接种。不少人在社交媒体上称，他们尝试报名接种疫苗但不成功。

印度政府说，超过800万人已报名接种疫苗，但不清楚其中有多少人成功预约。印度自1月份展开疫苗接种活动以来，约9%的人口接种了至少一剂疫苗。第二波疫情导致当地医院和火化场承受巨大压力，促使盟友国向印度运送医疗物资。

俄罗斯派出两架飞机向印度运送物资，包括20个氧气筒、75台呼吸机、150台床边监护仪和总计22公吨的药品；它们在周四运抵印度首都德里。

美国将向印度运送价值超过1亿美元（1.3亿新元）的医疗物资，包括1000个氧气筒、1500万个N95口罩及100万个快速检测盒。这些物资将从周四开始运抵印度，并将持续至下周。美国也将自己订购的阿斯利康疫苗制造用品转送印度，这将使印度能够生产逾2000万剂冠病疫苗。