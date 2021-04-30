2690万观众收看拜登国会首次演说

（早报讯）根据尼尔森（Nielsen）的收视率数据，美国总统拜登在国会参众两院联席会议的首次演说，估计在全美七个最大广播和有线电视新闻网络吸引了2690万电视观众的观看。

路透社报道，尼尔森（Nielsen）周四发布的数据显示，与前总统特朗普在2017年国会联席会议演说通过11个媒体网络吸引了4770万电视观众相比，明显低了许多。

拜登国会演说的收视数字了来自美国广播公司（ABC）、全国广播公司（NBC）、微软全国广播公司（MSNBC）、哥伦比亚广播公司（CBS）、福克斯广播公司（Fox braodcast network）和福克斯新闻台（Fox News Channel）以及美国有线电视新闻网（CNN）。

报道指过去一年，现场直播的电视节目的收视率急剧下降。

拜登4月28日在就职百日前夕对国会参众两院联席会议发表上任以来的首次演说。受疫情影响，出席联席会议者较以往邀请1600名嘉宾的惯例大为减少。

拜登的首场联席会议演说历时1小时5分钟。他首先概述任期剩余时间的工作重点，他说，自己接替前总统特朗普上任近百日，成功在经济、防疫等方面恢复美国人对政府的信心。拜登抓住疫情后的重建需要，在政治分化之际推进民主党的优先事项，在联席会议上对议员以及在电视机前的美国民众说，“美国已经准备好起飞。仅过了百日，我就可以对全国说：美国正再次出发，化险为夷，转危为机，化挫折为力量。”