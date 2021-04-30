美情报总监：美若明确表态愿介入台海将导致中国四处搅局

（早报讯）美国国家情报总监海恩斯说，在见到中国对香港的做法后，台湾对独立的看法已经越来越“坚定”。如果美国改变战模糊政策，明确表态将介入台海冲突，北京将认为这是造成非常大不稳定的举措，这种政策改变也可能使台湾与中国更加分离，并将导致中国四处破坏美国利益。

美国之音报道，由于中国近年来在台海的军事活动不断加剧紧张，在地区的作为也越发咄咄逼人，美国政学界对于美国是否应该改变数十年来在台海的战略模糊政策，近来有许多辩论，包括美国外交关系协会会长哈斯及一些国会议员都主张，美国应该以战略清晰政策来威慑中国对台湾的侵略，但与此同时，国会山对这个政策改变可能带来的后果也极为关注。

周四（29日）在参议院军事委员会针对美国面对的全球威胁举行的听证会上，该委员会主席、民主党参议员里德（Jack Reed）就要求在场作证的情报总监海恩斯及国防情报局局长陆军中将贝利尔（Scott Berrier）提出他们的评估。

里德问，目前美国维持战略模糊的做法，但有其他呼声要求美国改变这种政策以便应对中国对台湾的不利要求，“如果美国采取给台湾明确承诺的做法，中国与台湾将有何反应？”

海恩斯说：“从我们的立场来看，如果我们看到像你说的美国从战略模糊转为清晰，愿意在台湾可能出事时干预，中国会认为这会造成非常大的不稳定，会加强中国的那种感觉，也就是美国一心要遏制中国崛起，包括使用武力，这可能会使得北京在世界各地咄咄逼人地破坏美国的利益。这是我们的评估。”

至于台湾的反应，里德问，美国的政策转变“是否会导致台湾与中国更加分离？”

海恩斯说：“我认为这是有可能的。我觉得台湾已经在某种程度上加强了走向独立的立场，他们看到了香港所发生的事情。我认为这是一个不断增加的挑战。”

贝利尔提出他的看法说：“从国防情报的角度来看，我们了解习近平的目标是中国统一台湾。我们不知道他是否已经决定如何或什么时候要行动。我们看到中国人民解放军过去一年在台湾附近的海域以及空中的行动有所增加。中国现在发生的一切，例如香港，西藏，维吾尔问题，我认为这是我们应对中国的关键问题之一。”

里德继续追问关于统一时间表的问题，因为上个月尚未卸任的美军印太司令戴维森才在军委会听证会上做出中国可能在六年内入侵台湾的警示，不过海恩斯对主席的询问表示，这个部分必须在听证会的闭门会议中讨论。

对于中国在台海周边的军事活动，包括近日辽宁号航母编队航经台湾东部海域的演训，中国国防部发言人吴谦在周四的每月例行记者会上多次答复相关问题。他说，辽宁号航母编队在台湾周边海域及南中国海的例行训练是要检验武器装备性能，提升部队执行任务的能力，至于这种编队演训今后是否成为常态，吴谦说，“航母不是‘宅男’，远航必是常态。”

另外，针对4月19日一艘两栖攻击舰入列被指为是中国在为“武统”台湾进行“实质性准备”的问题，吴谦表示，台独势力“严重危害台海和平稳定”，中国将做好“应对外部势力干涉”和台独分裂活动的充分准备。