世卫：非洲部分国家面临疫情反弹风险

（早报讯）世界卫生组织（WHO）非洲官员表示，当前非洲地区民众在执行防疫措施方面有所松懈，加上冠病疫苗接种率和核酸检测水平较低，非洲部分国家正面临疫情反弹的风险。

新华社报道，世卫组织非洲区域主任穆蒂在周四（29日）的视频新闻发布会上说，非洲国家应暂停大规模集会并严格执行戴口罩等防疫措施，否则该地区新增感染病例和死亡人数都可能急剧上升。

穆蒂表示，印度新增感染病例和死亡人数剧增，以及世界其他地区新增感染病例和死亡人数增加，都清楚地表明冠病疫情在非洲尚未结束。

穆蒂说，非洲地区大多数新增确诊病例并不是在已排查出的密切接触者中发现的，非洲大多数国家对聚集病例的排查和密切接触者的追踪不尽如人意。非洲国家应加强核酸检测和追踪排查工作，同时加快疫苗接种、提高防控措施执行力度，以避免疫情恶化而导致公共卫生系统不堪重负。

根据世卫组织近期对46个非洲国家进行的冠病疫情风险评估，三个国家面临的疫情反弹风险非常高，20个国家面临高风险，22个国家面临中风险，只有一个国家处于低风险。

世卫组织说，这些国家中，有31个国家平均每周对每万人的核酸检测量低于10次，这表明目前的统计数据可能不足以反映非洲地区疫情的真实情况。

据非洲疾控中心4月29日晚发布的数据，非洲累计冠病确诊病例453万6258起，累计死亡病例12万1189起。