美国宣布禁止薄荷香烟

（早报讯）拜登政府打算禁止薄荷香烟，这一政策举措可能使美国市面上销售的三分之一以上香烟被下架。

美国食品药品管理局（FDA）周四（29日）宣布了这项提案，起因是该机构在2013年发现，薄荷烟比普通香烟更难戒除，而且可能构成更大的健康风险。该机构还发现，由于薄荷的清凉成分掩盖了香烟烟雾的刺激性，薄荷烟可能助长年轻人开始吸烟。

FDA需在周四之前就公民禁止薄荷醇香烟的请求在法庭上做出回应，表明该机构是否打算推行这一政策。全美性的薄荷烟禁令需要几年时间来执行，业界领袖已表示他们可能在法庭上对抗这一禁令。

英美烟草公司子公司阿尔特里亚和雷诺兹美国公司表示，他们将评估这一提议。与此同时，帝国的美国业务，ITG品牌，说这是令人失望的，但并不意外。

万宝路制造商Altria的发言人表示："我们的目标相同，即将成年吸烟者从香烟转移到可能危害较小的替代品上，但禁令不起作用。发言人说：“将薄荷定为刑事犯罪，将会造成意想不到的严重后果。”

除了禁止薄荷醇香烟外，FDA表示，该机构还将寻求禁止所有口味的机器制雪茄和小雪茄，小雪茄在儿童和青少年之间很受欢迎。若要实施这一禁令，FDA首先需公布一项拟议规则。

之后，该机构可能需要审查制造商、消费者、卫生专家和其他人士提交的数以万计的意见，然后再公布最终规则。