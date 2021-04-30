印度拒绝联合国疫情相关物资供应链援助

（早报讯）印度冠病疫情失控，单日新增病例连续10天超过30万起，医疗系统濒临崩溃。尽管如此，印度却拒绝了联合国对其与疫情相关物资的综合供应链援助，并自称印度有“健全的系统”来处理所需的工作。

印度媒体《印度报》报道，联合国秘书长副发言人哈克周二（27日）称，“我们所做的其中一件事是，如果需要的话，我们能提供综合供应链援助。在这一点上，我们被（印度）告知不需要这样做，因为印度有一个相当健全的体系来处理这一问题。但我们的提议仍是有效的，我们愿意以任何方式提供帮助”。

关于联合国机构的重要物资是否有望在危机中运抵印度这一问题，哈克表示，“迄今为止我们还没有收到援助请求，但正如我所说，如果需要我们，我们确实有人愿意提供帮助，包括处理操作问题和后勤问题的人，我们正与在印度的工作人员联系，看看这是否有用。”

随着印度冠病感染和死亡数目激增，联合国在不同层面与印度当局保持联系。哈克表示，联合国秘书长办公厅主任维奥蒂一直就印度疫情局势与印度常驻联合国代表蒂鲁穆蒂保持联系，联合国其他官员也与在纽约的印度官员和印度当地官员保持联系。

哈克补充说，联合国也在努力确保在印度的工作人员得到照顾，这样他们就不会给印度的医疗体系带来负担。

联合国大会主席勃兹克尔也对印度激增的冠病病例表示担忧。